За версією ЄСПЛ звільнення Самсіна призвело до порушення його прав.

Актуально Боровся проти Майдану: поновили на посаді топполіцейського з Одеси

Зокрема, суд визнав порушення Україною статті 8 про право на повагу до приватного та сімейного життя Європейської конвенції з прав людини. ЄСПЛ постановив, що заходи, передбачені законом про люстрацію та накладені на заявника, "не були необхідними в демократичному суспільстві".

Україна має виплатити компенсацію

ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити Самсіну:

5000 євро моральної шкоди,

1500 євро судових витрат.

Зверніть увагу! Ігорю Самсіну заборонили працювати на державній службі до кінця 2024 року, а його ім’я внесли до загальнодоступного Люстраційного реєстру.

Додамо, що сталося це у межах закону про люстрацію. Його ухвалили з метою усунення негативних зрушень у державній службі в період правління колишнього президента Віктора Януковича.

Закон систематично застосовувався до певних категорій державних службовців, які перебували на посадах у період з 2010 по 2014 рік.

Актуально Люстрований і поновлений: обрали нового голову Держпродспоживслужби Одещини

ЄСПЛ неодноразово критикував положення документа: визначення люстрації визначили занадто широким. У Мін'юсті заявили, що хотіли б звузити механізм застосування люстрації.