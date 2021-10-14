За версією ЄСПЛ звільнення Самсіна призвело до порушення його прав.
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Зокрема, суд визнав порушення Україною статті 8 про право на повагу до приватного та сімейного життя Європейської конвенції з прав людини. ЄСПЛ постановив, що заходи, передбачені законом про люстрацію та накладені на заявника, "не були необхідними в демократичному суспільстві".
Україна має виплатити компенсацію
ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити Самсіну:
- 5000 євро моральної шкоди,
- 1500 євро судових витрат.
Додамо, що сталося це у межах закону про люстрацію. Його ухвалили з метою усунення негативних зрушень у державній службі в період правління колишнього президента Віктора Януковича.
Закон систематично застосовувався до певних категорій державних службовців, які перебували на посадах у період з 2010 по 2014 рік.
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ЄСПЛ неодноразово критикував положення документа: визначення люстрації визначили занадто широким. У Мін'юсті заявили, що хотіли б звузити механізм застосування люстрації.