Но "мирный план", предложенный диктатором, расставил все точки над i. Путин потребовал целые четыре области, в том числе и Запорожье, которое россияне не смогли захватить, и Херсон, который они сдали. Фактически он призвал Киев капитулировать.

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На Западе предупредили: целями для россиян могут стать 15 стран

На самом деле на кону стоит даже больше, чем дальнейшее существование украинского государства. Без преувеличения можно сказать, что будущее глобальной безопасности сейчас определяется на полях сражений в Украине. Если вторжение Путина удастся, это станет сигналом о начале новой эры, обозначенной ростом международной нестабильности, увеличением оборонных бюджетов и все более частыми агрессивными войнами,

– говорится в материале.

Путин очень часто сравнивает войну в Украине с завоеваниями Петра Первого, благодаря которым Россия вышла на новые моря. Поэтому очевидно, что сам он не остановится – его надо остановить. Иначе Россия будет в авангарде скатывания мира к беззаконию. За ней будут стоять Пекин, Тегеран и Пхеньян. Впрочем, пока не ясно, что именно предусматривает соглашение между Россией и КНДР.

"За пределами Украины есть по крайней мере пятнадцать других стран, которые когда-то были частью Российской империи, а потому соответствуют путинскому определению "исторически российских". Теперь все они являются потенциальными целями", – отметили аналитики.

Интересно! Чтобы остановить российский энергетический террор, США решили предоставить Украине приоритет в поставках ракет ПВО. Другие союзники будут ждать, ведь речь идет о выживании Украины.