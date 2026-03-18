Есть 15 попаданий дронов, летело почти 150 БпЛА: как ПВО отбила ночную атаку "Шахедов"

В ночь на 18 марта российские военные атаковали Украину, запустив почти 150 воздушных целей. Большинство из них удалось сбить силам ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей сбила ПВО?

Ночью враг атаковал 147 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с территории России и временно оккупированного Крыма. Более 70 из воздушных целей оказались "Шахедами".

Согласно обнародованной информации, вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Из-за российской атаки произошло попадание по меньшей мере 15 ударных беспилотников на 12 локациях, также зафиксировали падение обломков на 3 локациях. В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 08:00 атака продолжается.



Результаты работы ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ

