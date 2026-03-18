Есть 15 попаданий дронов, летело почти 150 БпЛА: как ПВО отбила ночную атаку "Шахедов"
- В ночь на 18 марта российские военные запустили почти 150 ударных БпЛА, большинство из которых удалось сбить ПВО.
- Было зафиксировано попадание не менее 15 беспилотников на 12 локациях, а также падение обломков на 3 локациях.
В ночь на 18 марта российские военные атаковали Украину, запустив почти 150 воздушных целей. Большинство из них удалось сбить силам ПВО.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сколько целей сбила ПВО?
Ночью враг атаковал 147 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с территории России и временно оккупированного Крыма. Более 70 из воздушных целей оказались "Шахедами".
Согласно обнародованной информации, вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении.
Из-за российской атаки произошло попадание по меньшей мере 15 ударных беспилотников на 12 локациях, также зафиксировали падение обломков на 3 локациях. В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 08:00 атака продолжается.
Результаты работы ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Что атаковала Россия раньше?
- Ночью ударные беспилотники врага добрались до Киевской области, в регионе, по данным местных властей, работали силы противовоздушной обороны. Местные в социальных сетях писали о звуках взрывов.
- Еще раньше российские дроны атаковали здание прокуратуры и ТЦК в Черниговском районе, повредив фасад, остекление и крышу. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.
- Также известно, что прошлой ночью оккупанты нанесли удар по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате ударов зафиксировано повреждение, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.