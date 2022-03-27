Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 канала.

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Какие еще санкции надо ввести

По словам Фурсы, первым и ключевым направлением является отключение всей банковской системы России от SWIFT, потому что пока санкции коснулись лишь части банков. В первую очередь необходимо отключить "Сбербанк".

Что такое SWIFT Это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений.

Второе важное направление – полное эмбарго на российские нефть и газ. Как отметил Фурса, сейчас такие ограничения частично работают, поэтому россиянам очень трудно продавать свою нефть. Также происходит постепенный отказ от газа страны-агрессора.

Сейчас хотелось бы, чтобы Европа максимально ускорила этот процесс. Их можно понять, ведь они боятся за свою экономику,

– отметил финансовый банкир.

Впрочем, Фурса добавил, что украинцам необходимо давить на Европу, чтобы ускорить введение таких санкций.

Стоит отметить, что США 8 марта уже ввели запрет на импорт российской нефти и газа на американский рынок.

Фурса предположил, какие еще санкции ожидают Россию: смотрите видео