Правительство решило провести корпоративную реформу Укроборонпрома. Заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем подтвердил, что за 9 месяцев они доказали, что компания может работать нормально.

О концепции корпоратизации

В госконцерне есть распоряжения правительства, которые призывают к корпоратизации. Об этом Найем сказал в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

Внимание Конфликт вокруг "Антонова" исчерпан, это произошло несколько часов назад, – Найем

"В Укроборонпроме есть по крайней мере 4 распоряжения правительства с грифом "секретно", которые выдал Гройсман. У них есть прямое указание к корпоратизации Укроборонпрома", – заявил Найем.

Он добавил, что пятый президент Украины Петр Порошенко, вместе со своей командой, разрабатывали концепцию корпоратизации. Поэтому Найем считает, что оппозиция и власть должны поддержать этот закон, "чтобы эта компания больше не попадала ни в какие карманы".

Справка. Корпоратизация – это превращение государственных предприятий, а также закрытых акционерных обществ, более 75% уставного капитала которых находится в государственной собственности, в открытые акционерные общества.

Что известно о реформе Укроборонпрома: главное