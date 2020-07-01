Есть 4 тайных распоряжения, которые выдал Гройсман, – Найем о корпоратизации Укроборонпрома
Правительство решило провести корпоративную реформу Укроборонпрома. Заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем подтвердил, что за 9 месяцев они доказали, что компания может работать нормально.
О концепции корпоратизации
В госконцерне есть распоряжения правительства, которые призывают к корпоратизации. Об этом Найем сказал в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.
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"В Укроборонпроме есть по крайней мере 4 распоряжения правительства с грифом "секретно", которые выдал Гройсман. У них есть прямое указание к корпоратизации Укроборонпрома", – заявил Найем.
Он добавил, что пятый президент Украины Петр Порошенко, вместе со своей командой, разрабатывали концепцию корпоратизации. Поэтому Найем считает, что оппозиция и власть должны поддержать этот закон, "чтобы эта компания больше не попадала ни в какие карманы".
Что известно о реформе Укроборонпрома: главное
- Ее главная цель – уменьшить зависимость от импорта в сфере оборонно-промышленного комплекса. Также политический иммунитет для самого предприятия и справедливое назначение топменеджмента. То есть, на рыночную зарплату через конкурс и собеседование наблюдательного совета, независимого от политиков, олигархов и их "смотрящих".
- Вместо более сотни предприятий в ходе реформы планируется создать 6 отдельных холдингов вокруг прогрессивных предприятий Укроборонпрома, а сам концерн ликвидируют.
- Среди целей реформы – сделать Укроборонпром более прозрачным. К тому же, это поможет привлечь иностранных инвесторов, создать новые рабочие места и обеспечить страну современной военной техникой. Сейчас идет комплексная оценка предприятий, которая должна завершиться в октябре этого года. В целом корпоративные изменения на Укроборонпроме продлятся до 2022 года включительно.