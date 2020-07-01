Є 4 таємних розпорядження уряду, які видав Гройсман, – Найєм про корпоратизацію Укроборонпрому
Уряд вирішив провести корпоративну реформу Укроборонпрому. Заступник гендиректора концерну Мустафа Найєм ствердив, що за 9 місяців вони довели, що компанія може працювати нормально.
Про концепцію корпоратизації
У держконцерні є розпорядження уряду, які закликають до корпоратизації. Про це Найєм сказав в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.
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"В Укроборонпромі є принаймні 4 розпорядження уряду з грифом "таємно", які видав Гройсман. У них є пряма вказівка до корпоратизації Укроборонпрому", – заявив Найєм.
Він додав, що п'ятий президент України Петро Порошенко, разом зі своєю командою, розробляли концепцію корпоратизації. Тому Найєм вважає, що опозиція та влада мають підтримати цей закон, "щоби ця компанія більше не потрапляла в жодні кишені".
Що відомо про реформу Укроборонпрому: головне
- Головна мета реформи – зменшити залежність від імпорту у сфері оборонно-промислового комплексу. Також політичний імунітет для самого підприємства та справедливе призначення топменеджменту. Тобто, на ринкову зарплату через конкурс і співбесіду наглядової ради, незалежної від політиків, олігархів і їхніх "смотрящих".
- Замість понад сотні підприємств, під час реформи планують створити 6 окремих холдингів навколо прогресивних підприємств Укроборонпрому, а сам концерн ліквідують.
- Серед цілей реформи – зробити Укроборонпром більш прозорим. До того ж, це допоможе привабити іноземних інвесторів, створити нові робочі місця та забезпечити країну сучасною військовою технікою. Нині триває комплексна оцінка підприємств, що має завершитись у жовтні цього року. Загалом, корпоративні зміни на Укроборонпромі триватимуть до 2022 року включно.