Уряд вирішив провести корпоративну реформу Укроборонпрому. Заступник гендиректора концерну Мустафа Найєм ствердив, що за 9 місяців вони довели, що компанія може працювати нормально.

Про концепцію корпоратизації

У держконцерні є розпорядження уряду, які закликають до корпоратизації. Про це Найєм сказав в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

Увага Конфлікт навколо "Антонова" вичерпаний, це сталось кілька годин тому, – Найєм

"В Укроборонпромі є принаймні 4 розпорядження уряду з грифом "таємно", які видав Гройсман. У них є пряма вказівка до корпоратизації Укроборонпрому", – заявив Найєм.

Він додав, що п'ятий президент України Петро Порошенко, разом зі своєю командою, розробляли концепцію корпоратизації. Тому Найєм вважає, що опозиція та влада мають підтримати цей закон, "щоби ця компанія більше не потрапляла в жодні кишені".

Довідка. Корпоратизація – це перетворення державних підприємств, а також закритих акціонерних товариств, понад 75% статутного капіталу яких перебуває в державній власності, у відкриті акціонерні товариства.

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