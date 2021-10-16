Есть 9 сценариев, – Арестович рассказал о подготовке Украины к большой войне

Россия может пойти на полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому руководство страны осуществляет стратегическое планирование на случай такого развития событий.

Власти рассматривают 9 сценариев развития военной обстановки. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

Читайте также Ко-ко-ко, – Арестович отреагировал на статью Медведева об Украине

Подробности от Арестовича

Он пояснил, что стратегическое планирование предусматривает меры реагирования как на пограничные провокации, так и на полномасштабную войну. Арестович также вспомнил и о сотрудничестве с партнерами из НАТО и странами-соседями. Во второй половине октября, например, в Украину прибудет с визитом министр обороны США.

Будем осуществлять следующие этапы планирования и взаимодействий до производства совместной с США вооруженной военной техники,

– отметил спикер украинской делегации.

И добавил, что кроме этого уже началось строительство научно-исследовательского центра по беспилотным летательным аппаратам под Васильковым. Его реализуют вместе с Турцией.

. 29 сентября Министерство обороны Украины подписало меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией Bayraktar Savunma. Договоренность предусматривает строительство совместного учебно-испытательного центра беспилотников возле Киева.

"При этом Киев решает не только технический вопрос, но и законодательные. Ведь для применения различных сил и средств в различных ситуациях необходимы и соответствующие законы", – отметил Арестович.

О системе национальной обороны

Советник председателя ОП подчеркнул, что в 2021 году удалось принять План обороны, которого не было в течение 30 лет. А также – стратегию национальной, военной и информационной безопасности, закон о национальном сопротивлении и разведке. Все это дает возможность построить систему национальной обороны. "Сверху донизу, от нормативно-правовой базы до последнего солдата", – подытожил Арестович.