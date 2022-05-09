Есть большие шансы, что их спасут. Об этом 24 канала рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Внимание Эвакуации из Луганщины сегодня не будет, потому что оккупанты обстреливают "дорогу жизни", – Гайдай

Однако сейчас 11 человек, скрывавшихся в подвале в Шипилово, не выходят на связь. По состоянию на 15 часов 9 мая ситуация, к сожалению, не изменилась.

Но есть много шансов, что люди спаслись, потому что их дом был уничтожен в результате попадания артиллерийского снаряда в то время, когда они были в подвале.

– заверил Гайдай.

То есть даже после того, как рухнул дом – воздух у них остался. Так что шансы, что людей спасут – большие.

"Пока идет "зачистка", продолжаются обстрелы, поэтому туда не может подъехать бригада ГСЧС. Однако как только все успокоится, людей достанут из-под завалов", – добавил он.

Какая ситуация в Луганской области