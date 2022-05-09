Есть большие шансы, что их спасут. Об этом 24 канала рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Внимание Эвакуации из Луганщины сегодня не будет, потому что оккупанты обстреливают "дорогу жизни", – Гайдай
Однако сейчас 11 человек, скрывавшихся в подвале в Шипилово, не выходят на связь. По состоянию на 15 часов 9 мая ситуация, к сожалению, не изменилась.
Но есть много шансов, что люди спаслись, потому что их дом был уничтожен в результате попадания артиллерийского снаряда в то время, когда они были в подвале.
– заверил Гайдай.
То есть даже после того, как рухнул дом – воздух у них остался. Так что шансы, что людей спасут – большие.
"Пока идет "зачистка", продолжаются обстрелы, поэтому туда не может подъехать бригада ГСЧС. Однако как только все успокоится, людей достанут из-под завалов", – добавил он.
Какая ситуация в Луганской области
- Украинские власти прилагают все усилия, чтобы эвакуировать мирное население из "горячих" точек, в частности, Луганщины. Впрочем, сегодня провести эвакуацию невозможно, поскольку российские оккупанты обстреливают "дорогу жизни" – трассу Лисичанск – Бахмут.
- Кроме этого, 8 мая оккупанты 24 раза ударили по населению Луганщины.
- В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – 2 закарпатских волонтера.
- Враг продолжает уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры. Вечером третий раз снарядами попали в нефтеперерабатывающий завод.
- В течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Вообще, сейчас никак невозможно восстановить инфраструктуру, добавил Гайдай. Пока это просто нереально, на это нужно несколько месяцев в мирное время. Так что миллион людей остался без воды, однако люди будут обеспечены питьевой водой.
- Более того, при поддержке авиации и артиллерии основные усилия враг сосредоточил на попытке взять под контроль Рубежное.
- Впрочем, на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты 6 атак россиян, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники.