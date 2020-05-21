Есть целых 12 сценариев, – Резников о развитии ситуации на Донбассе

Реинтеграция Донбасса будет зависеть от развития ситуации в регионе и от факторов, которые, к сожалению, не всегда зависят от Украины. Однако вице-премьер-министр Алексей Резников отметил, что рассматривает около 12 возможных сценариев развития событий на оккупированном Востоке.

От чего зависит процесс реинтеграции Донбасса

Пока что нет четкого понимания, как будет происходить реинтеграция Донбасса, поскольку существует ряд независимых факторов, включая экономический, политический и геополитический. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью "Новостям Донбасса".

Интересно Я готов к любому формату, чтобы вернуть территории и людей, – Зеленский о диалоге с РФ

"Все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от различных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины... И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня около 12 сценариев развития событий. От негативных до позитивных", – подчеркнул министр.

По его словам, начало деоккупации может произойти в течение года, "а может и не сразу". Поскольку важно понимать, что на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, смену поколений людей и принятие друг друга нужны десятилетия.

"За 6 лет уже прошло идеологическое изменение, "промывание" мозгов, мы пошли куда-то дальше со своими демократическими понятиями, восприятием общества, ценностями, а там эти ценности или потеряны, или не найдены. По большому счету, там еще осталась модель Советского Союза с точки зрения восприятия", – подытожил Резников.

Оккупированные территории Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала