Є аж 12 сценаріїв, – Резніков про розвиток ситуації на Донбасі

Реінтеграція Донбасу залежатиме від розвитку ситуації в регіоні і від факторів, які, на жаль, не завжди залежать від України. Однак віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков зауважив, що розглядає близько 12 можливих сценаріїв розвитку подій на окупованому Сході.

Від чого залежить процес реінтеграції Донбасу

Наразі немає чіткого розуміння, як буде відбуватися реінтеграція Донбасу, оскільки існує низка незалежних чинників, включаючи економічний, політичний і геополітичний. Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Новинам Донбасу".

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"Все залежить від сценаріїв розвитку подій, які будуть і можуть відбуватися. Вони дуже різні. Вони залежать від різних факторів, і на жаль, не всі вони залежать від України... І в залежності від цього, ми готуємося до різного розвитку подій: короткострокові, середньострокові, довгострокові. У мене в голові сьогодні близько 12 сценаріїв розвитку подій. Від негативних до позитивних", – наголосив міністр.

За його словами, початок деокупації може відбутися протягом року, "а може і не відразу". Оскільки важливо розуміти, що на відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу, зміни поколінь людей та прийняття один одного потрібні десятиліття.

"За 6 років уже пройшла ідеологічна зміна, "промивання" мізків, ми пішли кудись далі зі своїми демократичними поняттями, сприйняттям суспільства, цінностями, а там ці цінності або втрачені, або не знайдені. За великим рахунком, там ще залишилася модель Радянського Союзу з точки зору сприйняття", – підсумував Резніков.



Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу