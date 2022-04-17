Есть четкие планы, – Зеленский обсудил с директором МВФ финансовую устойчивость Украины

Владимир Зеленский рассказал, что пообщался с директором-распорядителем МВФ. В частности пояснил, обсудили финансовую устойчивость Украины и подготовку к послевоенному восстановлению.

Ответную информацию Владимир Зеленский рассказал вечером 17 апреля. Президент заверил, что уже есть конкретные планы.

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Зеленский пообщался с Георгиевой

Обсудили с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению. Есть четкие планы на данный момент, а также видение перспектив,

– заявил Зеленский.

Президент Украины объяснил – убежден, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и в дальнейшем будет плодотворным.

Кстати, накануне, 16 апреля, МВФ ухудшил прогноз для глобальной экономики из-за войны России против Украины. В Международном валютном фонде пояснили, что в январе снизили прогноз глобального роста до 4,4% в 2022 году. С тех пор перспективы значительно ухудшились, в основном из-за войны и ее последствий.

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