Президент США говорил и о том, что глава Кремля может наказывать некоторых своих советников. Впрочем, пока в США нет веских доказательств, чтобы утверждать об этом с уверенностью.

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Такое заявление Байден сделал, отвечая на вопросы журналистов о том, как сильно президента России дезинформируют его же советники. "Это открытый вопрос", – заметил политик.

Есть много предположений, но он, кажется, самоизолируется. И есть некоторые признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников,

– объяснил он.

В то же время подчеркнул, что пока не готов полностью доверять таким оценкам. Мол, Вашингтон еще не владеет достаточным количеством доказательств, которые бы на это указывали.

Обратите внимание! Ранее в американской разведке заявили, что советники Путина врут ему о ходе войны против Украины. В Кремле, конечно, это отрицают.