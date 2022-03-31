Президент США говорив і про те, що очільник Кремля може карати декого зі своїх радників. Втім, наразі у США немає вагомих доказів, аби стверджувати про це з упевненістю.

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Таку заяву Байден зробив, відповідаючи на питання журналістів про те, наскільки сильно президента Росії дезінформують його ж радники. "Це відкрите питання", – зауважив політик.

Є багато припущень, але він, здається, самоізолюється. І є деякі ознаки того, що він звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників,

– пояснив він.

Водночас підкреслив, що наразі не готовий повністю довіряти таким оцінками. Мовляв, Вашингтон ще не володіє достатньою кількість доказів, які б на це вказували.

Зверніть увагу! Раніше в американській розвідці заявили, що радники Путіна брешуть йому про перебіг війни проти України. У Кремлі, звісно ж, це заперечують.