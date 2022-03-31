Рішуча відповідь українського президента викликала захоплення, а згодом його назвали "лідером усього вільного світу". Підтверджує це й опитування американського соціологічного центру Pew Research Center.

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За даними PRC, зібраними 21 – 27 березня, 7 з 10 громадян Сполучених Штатів, або 72% респондентів, висловлюють довіру Володимиру Зеленському.

Дуже довіряють 33%;

трохи довіряють 39%;

не дуже довіряють 16%;

зовсім не довіряють 10%.

Водночас американському президенту Джо Байдену в питаннях міжнародної політики дуже довіряють 17%, трохи довіряє 31% опитаних громадян США.

Варто зазначити, що довіра до очільника Франції Еммануеля Макрона становить 55%, до канцлера Німеччини Олафа Шольца – 53%, до голови Китаю Сі Цзіньпіна – 15, до російського диктатора Путіна – 6%.



Американці найбільше довірять Зеленському / Дані Pew Research Center

Зверніть увагу! В Україні з початком повномасштабної війни 93% громадян підтримують діяльність Володимира Зеленського. Тоді як до війни – 41%.

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