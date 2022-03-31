Рішуча відповідь українського президента викликала захоплення, а згодом його назвали "лідером усього вільного світу". Підтверджує це й опитування американського соціологічного центру Pew Research Center.
Читайте також Зараз – переломний момент, – Зеленський прокоментував довгу розмову з Байденом
За даними PRC, зібраними 21 – 27 березня, 7 з 10 громадян Сполучених Штатів, або 72% респондентів, висловлюють довіру Володимиру Зеленському.
- Дуже довіряють 33%;
- трохи довіряють 39%;
- не дуже довіряють 16%;
- зовсім не довіряють 10%.
Водночас американському президенту Джо Байдену в питаннях міжнародної політики дуже довіряють 17%, трохи довіряє 31% опитаних громадян США.
Варто зазначити, що довіра до очільника Франції Еммануеля Макрона становить 55%, до канцлера Німеччини Олафа Шольца – 53%, до голови Китаю Сі Цзіньпіна – 15, до російського диктатора Путіна – 6%.
Американці найбільше довірять Зеленському / Дані Pew Research Center
Цікаво – Зеленський виступив на саміті НАТО: дивіться відео