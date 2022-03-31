Решительный ответ украинского президента вызвал восхищение, а впоследствии его назвали "лидером всего свободного мира". Подтверждает это и опрос американского социологического центра Pew Research Center.
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По данным PRC, собранным 21 – 27 марта, 7 из 10 граждан Соединенных Штатов, или 72% респондентов, выражают доверие Владимиру Зеленскому.
- Очень доверяют 33%;
- немного доверяют 39%;
- не очень доверяют 16%;
- совсем не доверяют 10%.
В то же время, американскому президенту Джо Байдену в вопросах международной политики очень доверяют 17%, немного доверяет 31% опрошенных граждан США.
Стоит отметить, что доверие к главе Франции Эммануэлю Макрону составляет 55%, к канцлеру Германии Олафу Шольцу – 53%, к главе Китая Си Цзиньпину – 15, к российскому диктатору Путину – 6%.
Американцы больше всего доверят Зеленскому / Данные Pew Research Center
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