Есть данные нелюдей, идентифицируем последние фамилии, – Вениславский о зверствах оккупантов

Российские военные совершали жуткие преступления на украинских территориях. Речь идет о пытках, казнях и изнасилованиях – геноциде против украинского народа. Каждого изверга за это заслуженно накажут.

Никто из них не останется не идентифицированным, потому что у нас есть подробная картина, кто где был и какие преступления совершал. Об этом в эфире 24 канала заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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Он подчеркнул, если уроды, которые совершают зверства, пытки и изнасилования, думают, что они останутся безнаказанными и они не будут идентифицированы, то это пустое представление.

У Украины есть четкие данные о конкретных военных подразделениях, которые стояли на территориях, где происходили преступления против человечества. Как заверил Вениславский, у нас есть фамилии, имена и отчества конкретных командиров и всего руководящего состава.

Сейчас происходит идентификация до последнего бойца, последнего изверга, который был на этой территории. Каждого привлекут к ответственности. Каждый понесет заслуженное наказание,

– подчеркнул нардеп.

По его мнению, в Украине есть достаточно подготовленных бойцов, которые смогут доставить виновников в международные судебные институты.

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