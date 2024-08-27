Об этом президент рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает 24 Канал.

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Незаконное пересечение границы

Владимир Зеленский сообщил, что с Польшей есть договоренность о возвращении наших людей, которые незаконно пересекли границу. Страна их возвращает. Однако с другими странами по этому поводу есть проблемы.

Как указал президент, с Молдовой, Румынией, Венгрией – таких договоренностей нет. Гарант убежден, что нужно работать с ними.

В то же время Зеленский отметил, что относительно незаконного пересечения границы гражданами уже есть принятые решения.

Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками. Что может быть, как с этим бороться – это вызовы и большая проблема для нас. Должны верить, что будет результат за две недели, по крайней мере на бумаге. Тогда будем понимать, как можно усилить и контроль, и ответственность,

– подчеркнул глава государства.

Отметим, что на днях скандальный нардеп и сторонник УПЦ МП Артем Дмитрук незаконно покинул Украину. Уже после побега ему сообщили о подозрении из-за нападения на милиционера и военного.