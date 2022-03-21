Об этом в эфире 24 канала рассказал Николай Поворозник – первый заммэра Киева. По его словам, атака была не только на Подоле, но пострадал и Святошинский район.

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Повреждены школы и детсады, а людей эвакуировали

По словам заместителя главы КГГА, ракета попала в жилмассив Святошинского района. Из-за этого пострадало немало построек.

Повреждены 6 домов, 2 школы, 2 детсада, 3 дома практически непригодны для проживания,

– перечислил он.

Сейчас в районе продолжаются противоаварийные работы для того, чтобы дома, в которых можно проживать, отремонтировали подручными средствами, например фанерой и пленкой, сообщил Поворозник.

"Те дома, в которых нельзя проживать, консервируются для того, чтобы не навредить тем, кто будет рядом с ними расположен", – добавил заместитель городского головы Киева.

Также он рассказал, что в результате атаки из домов эвакуировали около 200 человек . Относительно Подольского района Поворозник подтвердил, что ракеты попали в один из ТРЦ, где спасательные работы продолжаются.

"На месте работают медики и спасатели. По данным ГСЧС, говорится о 4 погибших. Скорее всего, это люди, которые не успели спрятаться в укрытие и пострадали в результате удара", – отметил заместитель Кличко.

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