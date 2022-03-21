Про це в ефірі 24 каналу розповів Микола Поворозник – перший заступник мера Києва. За його словами, атака була не лише на Подолі, постраждав і Святошинський район.
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Пошкоджені школи й дитсадки, а людей евакуювали
За словами заступника голови КМДА, ракета влучила у житловий масив Святошинського району. Через це постраждало чимало будівель.
Пошкоджено 6 будинків, 2 школи, 2 дитсадки, 3 будинки практично непридатні для проживання,
– перерахував він.
Наразі у районі тривають протиаварійні роботи для того, щоб будинки, в яких можна проживати, зремонтували підручними засобами, як-от фанера й плівка, повідомив Поворозник.
"Ті будинки, у яких не можна проживати, консервуються для того, щоб не нашкодити тим, хто буде поруч із ними розташований", – додав заступник міського голови Києва.
Також він розповів, що внаслідок атаки з будинків евакуювали близько 200 людей. Щодо Подільського району, то Поворозник підтвердив, що ракети влучили в один із ТРЦ, де рятувальні роботи продовжуються.
"На місці працюють медики й рятувальники. За даними ДСНС, мовиться про 4 загиблих. Швидше за все це люди, які не встигли сховатись в укриття і постраждали внаслідок удару", – зазначив заступник Кличка.
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