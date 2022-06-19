Украинский лидер пожелал Джонсону счастливого Дня рождения. Зеленский добавил, что есть друзья, для которых не нужны лишние слова, чтобы понять друг друга.

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Есть друзья, для которых не нужны лишние слова, чтобы понять друг друга. И приветствующие друг друга без лишних слов. Счастливого Дня рождения, друг Борис Джонсон,

– заявил президент.

Визиты Джонсона в Киев

Премьер-министр Великобритании с начала полномасштабной войны России с Украиной поддерживает наше государство и президента . Джонсон уже дважды посещал Киев, чтобы встретиться с Зеленским и выразить свою солидарность с украинским народом.

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения Джонсон прибыл в Киев 9 апреля. Тогда во время совместного брифинга Зеленский заявил, что Джонсон является другом Украины и украинского народа. Кроме того, президент подчеркнул: многим странам нужно равняться на Великобританию в вопросе санкций против России.

"Я очень благодарю тебя за этот визит, он очень важен в чрезвычайно напряженное и сложное для нашего государства время, но ты здесь и я благодарен тебе за это", – сказал тогда Зеленский.

Во второй раз Джонсон прибыл в украинскую столицу 17 июня . Одной из тем разговора премьер-министр Великобритании и президента Украины стала необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО. Кроме того, обсудили:

экономическую поддержку Украины;

усиление санкционного давления на Россию (в частности, предложения группы Макфола-Ермака);

гарантии безопасности для Украины;

необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба Украине.

Зеленский заявил, что рад видеть Джонсона в Киеве. Украинский лидер подчеркнул, что многие дни войны доказали: Великобритания твердо и решительно поддерживает Украину.

В мае 2022 года Джонсон написал письмо украинским детям. Во время визита премьер-министра Великобритании в Украину ему передали фото и письмо 6-летнего Ильи, которое удалось эвакуировать из Мариуполя.

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