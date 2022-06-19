Український лідер побажав Джонсону щасливого Дня народження. Зеленський додав, що є друзі, для яких не потрібні зайві слова, аби зрозуміти один одного.

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Є друзі, для яких не потрібні зайві слова, аби зрозуміти один одного. І які вітають один одного без зайвих слів. Щасливого Дня народження, друже Борисе Джонсоне,

– заявив президент.

Візити Джонсона до Києва

Прем'єр-міністр Великої Британії від початку повномасштабної війни Росії з Україною підтримує нашу державу та президента. Джонсон вже двічі відвідував Київ, аби зустрітися з Зеленським та висловити свою солідарність з українським народом.

Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення Джонсон прибув до Києва 9 квітня. Тоді під час спільного брифінгу Зеленський заявив, що Джонсон – друг України та українського народу. Окрім того, президент наголосив: багатьом країнам треба рівнятися на Велику Британію у питанні санкцій проти Росії.

"Я дуже дякую тобі за цей візит, він дуже важливий у надзвичайно напружений та складний для нашої держави час, але ти тут і я вдячний тобі за це", – сказав тоді Зеленський.

Вдруге Джонсон прибув до української столиці 17 червня. Однією з тем розмови прем'єр-міністр Великої Британії та президента України стала необхідність постачання важкої зброї та систем ППО. Окрім того, обговорили:

економічну підтримку України;

посилення санкційного тиску на Росію (зокрема, пропозиції групи Макфола-Єрмака);

гарантії безпеки для України;

необхідність компенсації Росією завданих збитків Україні.

Зеленський заявив, що радий бачити Джонсона у Києві. Український лідер наголосив, що багато днів війни довели: Велика Британія твердо та рішуче підтримує Україну.

У травні 2022 року Джонсон написав листа українським дітям. Під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії в Україну йому передали фото та лист 6-річного Іллі, якого вдалося евакуювати з Маріуполя.

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