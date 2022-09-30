Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он также отметил, что этим занимались элиты и ключевая история, которую следует понимать – сейчас есть два наиболее вероятных пути запуска процесса распада России.
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Первый – внутриполитические элиты будут контролировать народный гнев и свергнут Путина. Недовольство в России есть, но нет организации. "Если элиты все же возьмут этот процесс под свой контроль, то смена власти возможна ", – говорит Смирнов.
Но есть второй вариант и он, по-моему, более вероятен – запуск цепочки региональных противостояний и восстаний,
– добавляет советник министра МВД.
По его словам, сюда можно включить протесты на Кавказе, мы это уже видим сейчас. "Поэтому люди могут воспользоваться моментом и при поддержке элит – все получится", – резюмирует Ростислав Смирнов.
Ростислав Смирнов о вариантах распада России: смотрите видео
Коротко о протестах в Дагестане
- Протесты против мобилизации в Махачкале начались 25 сентября. В тот день силовики задержали около 120 человек.
- На следующий день протесты не прекратились, а наоборот разгорелись еще больше. Полицейские продолжают задерживать людей, используют против них палки, электрошокеры и перцовые баллончики. У задержанных отбирают телефоны.
- Среди арестованных есть журналисты, женщины и несовершеннолетние.