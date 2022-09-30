Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що цим займалися еліти і ключова історія, яку треба розуміти – зараз є два найбільш імовірних шляхи запуску процесу розпаду Росії.

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Перший – внутрішньополітичні еліти будуть контролювати народний гнів і скинуть Путіна. Незадоволення в Росії є, але немає організації. "Якщо еліти все ж візьмуть цей процес під свій контроль, то зміна влади можлива", – каже Смірнов.

Але є другий варіант і він, як на мене більш ймовірний – запущення ланцюжка регіональних протистоянь та повстань,

– додає радник міністра МВС.

За його словами, сюди можна включити протести на Кавказі, ми вже це бачимо зараз. "Тому люди можуть скористатися моментом і за умови підтримки еліт – все вийде", – резюмує Ростислав Смірнов.

Ростислав Смірнов про варіанти розпаду Росії: дивіться відео

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