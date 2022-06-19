Кроме того, под вопросом остается потенциальное содержание седьмого пакета санкций. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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Есть много вариантов ограничений для седьмого пакета

По его мнению, следующий комплект ограничений может охватывать полную экономическую изоляцию России и отказ от связи с ней в разных контекстах – транспортном, логистическом и т.д.

Есть что блокировать и как дальше обваливать российскую экономику и забирать у них деньги,

– убежден эксперт.

Политолог подчеркнул, что все ранее принятые санкции очень мощные, но, к сожалению, все равно позволяют России выживать и держаться на плаву. Поэтому партнеры Украины имеют достаточный вектор движения для того, чтобы продолжать работать над санкциями.

Седьмой пакет санкций: что известно

Почти сразу после принятия шестого пакета санкций против России в Министерстве иностранных дел Польши сообщили о начале работы Европейского Союза над следующим пакетом ограничений.

Глава польского МИД Павел Яблонский заявил, что санкции против государства-агрессора должны быть еще более жесткими, в частности в контексте ограничения потребления российского газа, а также отключения всех банков России от системы SWIFT.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса предположил, что в следующий пакет санкций может входить также ограничение цены на нефть из России. Это означает, что европейские страны могут установить максимально предельную цену на российскую нефть и дороже ее не будут покупать.

К тому же, это ограничение может распространяться на весь мир, а не только на Европу. Воздействовать на это можно вторичными санкциями. Эксперт считает, что эти санкции охотно выполняли бы даже Индия и Китай.

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