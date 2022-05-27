Ее на брифинге опроверг советник руководителя Офиса Президента и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко, передает 24 канал.

Ранее Десятки тысяч черных пакетов, – Зеленский не понимает, почему Россия не забирает погибших военных

Очередная ложь россиян

Так, российская пропаганда заявила, что по подконтрольной Украине территории ездят рефрижераторы с телами погибших, вроде бы, чтобы создавать постановочные преступления.

Как человек, который входит в наблюдательный совет Укрзализныци, сообщаю, что на территории Украины действительно есть рефрижераторы с телами погибших российских военных,

– отметил он.

Так, на 27 мая, это 320 мешков с телами, которые находятся в рефрижераторах на четырех железнодорожных станциях:

половина из них расположена на Киевской станции "Киев-Волынский";

а остальные – в Запорожье, Харькове и Днепре.

Лещенко подчеркнул, что они там уже не первый месяц. И Украина как государство, придерживающееся международных обязательств, тратит и дизельное топливо, чтобы охлаждать те рефрижераторы, в которых находятся тела российских солдат.

Справка. Пока трупы остаются в рефрижераторах, сотрудникам УЗ приходится ежедневно сжигать по 100 литров солярки на вагон, чтобы поддерживать температуру, необходимую для хранения. Об этом сообщил директор Укрзализныци Александр Камышин.

"Сама Россия не собирается забирать их уже 3 месяца. Государство-агрессор, само отправившее этих солдат на смерть в Украину, до сих пор не похоронило их", – подчеркнул Лещенко.

Что известно о рефрижераторах, заполненных телами убитых в Украине российских военных

Телеканал Al Jazeera в одном из своих репортажей показал вагон-рефрижератор, где поместили российских военных, уничтоженных в Украине.

Владимир Зеленский искренне не понимает, почему Россия не забирает погибших военных. Кремль вообще не заинтересован в возвращении тел погибших военных.

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