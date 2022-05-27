Ее на брифинге опроверг советник руководителя Офиса Президента и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко, передает 24 канал.
Ранее Десятки тысяч черных пакетов, – Зеленский не понимает, почему Россия не забирает погибших военных
Очередная ложь россиян
Так, российская пропаганда заявила, что по подконтрольной Украине территории ездят рефрижераторы с телами погибших, вроде бы, чтобы создавать постановочные преступления.
Как человек, который входит в наблюдательный совет Укрзализныци, сообщаю, что на территории Украины действительно есть рефрижераторы с телами погибших российских военных,
– отметил он.
Так, на 27 мая, это 320 мешков с телами, которые находятся в рефрижераторах на четырех железнодорожных станциях:
- половина из них расположена на Киевской станции "Киев-Волынский";
- а остальные – в Запорожье, Харькове и Днепре.
Лещенко подчеркнул, что они там уже не первый месяц. И Украина как государство, придерживающееся международных обязательств, тратит и дизельное топливо, чтобы охлаждать те рефрижераторы, в которых находятся тела российских солдат.
"Сама Россия не собирается забирать их уже 3 месяца. Государство-агрессор, само отправившее этих солдат на смерть в Украину, до сих пор не похоронило их", – подчеркнул Лещенко.
Что известно о рефрижераторах, заполненных телами убитых в Украине российских военных
- Телеканал Al Jazeera в одном из своих репортажей показал вагон-рефрижератор, где поместили российских военных, уничтоженных в Украине.
- Владимир Зеленский искренне не понимает, почему Россия не забирает погибших военных. Кремль вообще не заинтересован в возвращении тел погибших военных.
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