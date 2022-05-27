Її на брифінгу спростував радник керівника Офісу Президента та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко, передає 24 канал.

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Чергова брехня росіян

Так, російська пропаганда заявила, начебто по підконтрольній Україні території їздять рефрижератори з тілами загиблих, начебто щоб створювати постановчі злочини.

Як людина, яка входить до наглядової ради Укрзалізниці повідомляю, що на території України справді є рефрижератори з тілами загиблих російських військових,
– зазначив він.

Так, станом на 27 травня, це 320 мішків з тілами, які перебувають у рефрижераторах на чотирьох залізничних станціях:

  • половина з них розташована на Київській станції "Київ-Волинський";
  • а решта – у Запоріжжі, Харкові та Дніпрі.

Лещенко наголосив, що вони там перебувають вже не перший місяць. І Україна як держава, яка дотримується міжнародних зобов'язань витрачає й дизельне паливо, щоб охолоджувати ті рефрижератори, у яких перебувають тіла російських солдатів.

"Сама Росія не збирається забирати їх вже 3 місяці. Держава-агресорка, яка сама відправила цих солдатів на смерть в Україну, досі не поховала їх", – підкреслив Лещенко.

Що відомо про рефрижератори, заповнений тілами вбитих в Україні російських військових

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