Її на брифінгу спростував радник керівника Офісу Президента та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко, передає 24 канал.
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Чергова брехня росіян
Так, російська пропаганда заявила, начебто по підконтрольній Україні території їздять рефрижератори з тілами загиблих, начебто щоб створювати постановчі злочини.
Як людина, яка входить до наглядової ради Укрзалізниці повідомляю, що на території України справді є рефрижератори з тілами загиблих російських військових,
– зазначив він.
Так, станом на 27 травня, це 320 мішків з тілами, які перебувають у рефрижераторах на чотирьох залізничних станціях:
- половина з них розташована на Київській станції "Київ-Волинський";
- а решта – у Запоріжжі, Харкові та Дніпрі.
Лещенко наголосив, що вони там перебувають вже не перший місяць. І Україна як держава, яка дотримується міжнародних зобов'язань витрачає й дизельне паливо, щоб охолоджувати ті рефрижератори, у яких перебувають тіла російських солдатів.
"Сама Росія не збирається забирати їх вже 3 місяці. Держава-агресорка, яка сама відправила цих солдатів на смерть в Україну, досі не поховала їх", – підкреслив Лещенко.
Що відомо про рефрижератори, заповнений тілами вбитих в Україні російських військових
- Телеканал Al Jazeera в одному зі своїх репортажів показав вагон-рефрижератор, де помістили російських військових, яких знищили в Україні.
- Володимир Зеленський щиро не розуміє, чому Росія не забирає загиблих військових. Кремль узагалі не зацікавлений у поверненні тіл загиблих військових.
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