Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире 24 канала. Путин "замазал" страхом всех, поэтому его очень боятся.

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"Вот так там все это устроено. Есть на самом деле информация, что кроме увольнения некоторых генералов, сменили очень много людей вокруг Путина, поскольку они опасаются", – рассказал экс-министр.

По словам Климкина, к сожалению, определенный запас прочности у "путинского режима" еще есть. Поэтому мы должны сделать так, чтобы его представители действительно "получили" и поняли, что экономический коллапс и наша решительный ответ – это реальность.

Эти две вещи должны сойтись, чтобы Путин начал реально разговаривать. Пока что он этого не сделал и готов идти дальше. Не имейте иллюзий, что он побежден. Врага нельзя недооценивать,

– добавил экс-глава МИД.

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