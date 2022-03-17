Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі 24 каналу. Путін "замазав" страхом усіх, тож його дуже бояться.

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"От так там усе це влаштовано. Є насправді інформація, що крім звільнення деяких генералів, змінили дуже багато людей довкола Путіна, оскільки вони побоюються", – розповів ексміністр.

За словами Клімкіна, на жаль, певний запас міцності у "путінського режиму" ще є. Тож ми маємо зробити так, аби його представники справді "отримали" за свої вчинки й зрозуміли, що економічний колапс та наша рішуча відповідь – це реальність.

Ці дві речі мають зійтися, щоб Путін почав реально розмовляти. Поки що він цього не зробив і готовий йти далі. Не майте ілюзій, що він переможений. Ворога не можна недооцінювати,

– додав ексглава МЗС.

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