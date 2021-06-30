Есть достаточно инструментов, чтобы ограничить российским артистам въезд в Украину, – Стерненко

Рэпер Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, дал 2 концерта в Киеве и еще один в Одессе. Активисты считают, что не стоит впускать российских исполнителей в Украину вообще.

В 2018 году СБУ запретила певцу въезд в Украину из-за гастролей в оккупированном Крыму. Но в сентябре 2020 года этот запрет сняли. И это не одинокий случай. Российские артисты активно планируют свои концерты в Украине.

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"Я считаю, что подход должен быть дифференциальным. Но российский артист не может выступать в Украине, пока он не доказал, что он является другом Украины", – считает медиааналитик Алексей Ковжун.

Спрос рождает предложение

Моргенштерн, Киркоров, Баста и многие другие фамилии – это те, кто откровенно поддерживают путинский режим и оккупацию Крыма и Донбасса. Одним из них Украина уже сняла запрет на въезд к нам. Они спокойно могут приехать сюда и устроить концерт.

Для остальных запрет продолжается. Впрочем, 3 года – это также не слишком большой срок. И, как показывает практика, пройдет время и они также спокойно смогут сюда приезжать. При этом, не было бы спроса, эти артисты бы не приезжали. На седьмом году есть еще украинцы, которые считают, что "музыка вне политики" и радостно покупают билеты на концерты российских артистов.

"Государство должно строить внутреннюю политику в отношении войны и должно напоминать обществу о том, что война происходит каждый день. Должна быть создана атмосфера в обществе о том, кроме пандемии, у нас есть еще война, и москаль никуда не делся", – подчеркнул Ковжун.

Что делать украинцам

Ситуация с культурой осложняется еще и тем, что украинцы очень много времени провели в совместном с Россией в медиапространстве, считает певец Сергей Колос. Поэтому теперь, чтобы отвыкнуть от российского, украинцы должны предлагать конкурентный или более качественный продукт.

"Мне кажется, здесь единственный путь – только украинским артистам предлагать в любой нише конкурентоспособный украинский продукт и приучать его к пониманию и осознанию того, что у нас есть свое, качественное, точно не хуже. Даже ближе ментально", – считает певец.

Инструментов достаточно, – Стерненко

Государственные органы пожимают плечами. Мол, ничего не могут сделать. Министерство культуры кивает на СБУ. Что только по письму спецслужбы те могут внести российского исполнителя в черный список. Зато в СБУ говорят, что два раза подряд запрещать въезд за то же не могут, как это произошло в случае с Бастой. Однако активист Сергей Стерненко считает, – у государственных органов достаточно инструментов для ограничения деятельности российских артистов. Как минимум, ввести визовый режим с Россией.

Но для этого должна быть политическая воля. Очевидно, что политическая воля у украинской власти сегодня направлена совсем на другое. На то, чтобы пускать в Украину тех, кто работал с Владимиром Зеленским в "Квартале 95" или в других его проектах, кто снимался с ним вместе в фильмах,

– отметил Стерненко.

"Те люди, которые сегодня занимают должности в СБУ и Госпогранслужбе и не выполняют свои должностные обязанности. Они так же совершают уголовные преступления и должны нести ответственность за свое бездействие", – добавил активист.

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Ситуация с российскими артистами приобретает еще большую абсурдность, когда становится известно, что Литва, например, на 5 лет запретила въезд в свою страну Филиппу Киркорову за гастроли в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

СБУ сняло такой же запрет на въезд к нам через 2 дня после ее объявления. К тому же в России сейчас вообще все концерты запрещены из-за пандемии. А у нас, где пандемия также никуда не делась, российский рэпер Баста спокойно дает несколько концертов.