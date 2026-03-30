Есть исторические договоренности, – Зеленский рассказал детали о визите в регион Ближнего Востока

Владимир Зеленский заявил о новых договоренностях с некоторыми странами Ближнего Востока. Они касаются усиления ПВО, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также энергетики.

Об этом президент Украины Зеленский заявил в видеообращении 30 марта.

Какие итоги визита на Ближний Восток?

Президент Зеленский сообщил, что его визит в страны Персидского залива был "очень полезным". По его словам, в регионе есть общее видение сотрудничества с Украиной и опытом ее экспертов по защите.

Безопасность и восстановление стабильности – это первый приоритет для всех. И каждый из народов заслуживает жить в мире. Сейчас уже есть договоренности, это исторические договоренности,

– добавил лидер Украины.

Речь идет о договоренностях с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Также идет работа с Иорданией и Кувейтом. Отдельно Украина получила запросы от Бахрейна и Омана, добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в обмен на опыт украинских защитников Украина ожидает соответствующее безопасное взаимодействие.

Мы уже договорились о возможности усилить ПВО, совместном развитии оборонных производств и также об энергетическом сотрудничестве,

– отметил Владимир Зеленский.

Договоренности сторон касаются поставок дизеля и других ресурсов, необходимых Украине.