Есть исторические договоренности, – Зеленский рассказал детали о визите в регион Ближнего Востока
Владимир Зеленский заявил о новых договоренностях с некоторыми странами Ближнего Востока. Они касаются усиления ПВО, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также энергетики.
Об этом президент Украины Зеленский заявил в видеообращении 30 марта.
Какие итоги визита на Ближний Восток?
Президент Зеленский сообщил, что его визит в страны Персидского залива был "очень полезным". По его словам, в регионе есть общее видение сотрудничества с Украиной и опытом ее экспертов по защите.
Безопасность и восстановление стабильности – это первый приоритет для всех. И каждый из народов заслуживает жить в мире. Сейчас уже есть договоренности, это исторические договоренности,
– добавил лидер Украины.
Речь идет о договоренностях с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Также идет работа с Иорданией и Кувейтом. Отдельно Украина получила запросы от Бахрейна и Омана, добавил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что в обмен на опыт украинских защитников Украина ожидает соответствующее безопасное взаимодействие.
Мы уже договорились о возможности усилить ПВО, совместном развитии оборонных производств и также об энергетическом сотрудничестве,
– отметил Владимир Зеленский.
Договоренности сторон касаются поставок дизеля и других ресурсов, необходимых Украине.