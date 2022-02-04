Об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он заявил, что россияне всегда пользовались разными методами воздействия.

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По его словам, в Москве есть разные группы – так называемые башни Кремля.

Мы же знаем, что есть "ястребы", которые сильнее Путина. В то же время есть группы, влияющие на мягкие факторы силы,

– добавил он.

Мягкие методы более действенные

Чалый отметил, что долго сотрудничал с россиянами, поэтому может сравнить разные способы их влияния.

Они (россияне – 24 канал) в 1990-х годах достигали гораздо большего другими средствами – более мягкими, чем сейчас этими угрозами войны. Валерий Чалый Экс-посол Украины в США

Он привел в пример демократов. Якобы с Борисом Ельциным было тоже нелегко, но ситуация не доходила до действий, которые сейчас совершает Кремль.

"Произошли моменты военного столкновения – они у нас были, уже стреляли друг в друга, впрочем, отходили назад", – добавил Чалый.

Важно. 30 января российские ученые, писатели, журналисты и правозащитники обратились к Кремлю. Они сформировали "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве" и начали собирать подписи. Главная идея инициативы – России не нужна война с Украиной.

Интервью с Валерием Чалым на 24 канале: смотрите видео

Ультиматумы и угрозы Путина