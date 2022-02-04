Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він заявив, що росіяни завжди користувались різними методами впливу.

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За його словами, у Москві є різні групи – так звані вежі Кремля.

Ми ж знаємо, що є "яструби", які сильніші за Путіна. Водночас є групи, які впливають через м'які фактори сили,

– додав він.

М'які методи дієвіші

Чалий зазначив, що довго співпрацював з росіянами, тому може порівняти різні способи їхнього впливу.

Вони (росіяни – 24 канал) в 1990-х роках досягали набагато більшого іншими засобами – м'якшими, аніж зараз цими погрозами війни. Валерій Чалий Експосол України у США

Він навів у приклад демократів. Мовляв, з Борисом Єльциним було також нелегко, але ситуація не доходила до дій, які зараз вчиняє Кремль.

"Ставались моменти військового зіткнення – вони в нас були, вже стріляли одне в одного, втім відходили назад", – додав Чалий.

Важливо. 30 січня російські вчені, письменники, журналісти та правозахисники звернулись до К ремля. Вони сформували "Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві" та почали збирати підписи. Головна ідея ініціативи – Росії не потрібна війна з Україною.

Інтерв'ю з Валерієм Чалим на 24 каналі: дивіться відео

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