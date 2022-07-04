Несмотря на тяжелую ситуацию, гуманитарной катастрофы в городе нет. Об этом 24 каналу рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

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Он сообщил, что в городе уже месяц нет воды, однако она подвозится населению автотранспортом, работают скважины. Кроме того, он отметил, что есть продукты и работают магазины.

По словам Вадима Ляха, путь на Днепр безопасен, поэтому оттуда идет логистический путь в Славянск.

Также выплачиваются все социальные выплаты, пенсии. (Славянск – 24 канал) своей жизнью живет, но в новых реалиях города. Как прифронтовой,

– отметил Вадим Лях.

Однако городской голова отметил, что в городе пропадает электричество. Где-то 20% славянцев не имеют электричества, однако его восстанавливают. Тогда враг снова уничтожает критическую инфраструктуру и повторяются восстановительные действия.

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