Попри тяжку ситуацію, гуманітарної катастрофи в місті немає. Про це 24 каналу розповів міський голова Слов'янська Вадим Лях.
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Він повідомив, що в місті вже місяць немає води, проте вона підвозиться населенню автотранспортом, працюють скважини. Крім того, він зазначив, що є продукти та працюють магазини.
За словами Вадима Ляха, шлях на Дніпро безпечний, тому звідти йде логістичний маршрут до Словʼянська.
Також виплачуються всі соціальні виплати, пенсії. (Слов'янськ – 24 канал) своїм життям живе, але у нових реаліях міста. Як прифронтове,
– зазначив Вадим Лях.
Проте міський голова зазначив, що у місті пропадає електрика. Десь 20% слов'янці не мають електрики, проте її відновлюють. Тоді ворог знову знищує критичну інфраструктуру й повторюються відновлювальні дії.
Мер Словʼянська про ситуацію в місті: дивіться відео
- Ввечері 3 липня стало відомо, що підрозділи ЗСУ були змушені вийти з Лисичанська. Наступною ціллю ворога буде Слов'янськ, а також, ймовірно, Краматорськ та Бахмут.
- Останніми днями Слов'янськ постійно обстрілюють. Під такий удар окупантів потрапили журналісти французького телеканалу FRANCE 24, які робили сюжет про роботу українських рятувальників на Донеччині.
- Вадим Лях – мер Слов'янська – повідомив деталі про обстріл міста 3 липня. За попередніми даними, загинули 6 людей. Мер повідомив, що серед загиблих є дитина. Окрім того, відомо про 15 постраждалих. Серед них – працівник комунального підприємства.