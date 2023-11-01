Следовательно, в интервью министра внутренних дел Игоря Клименко спросили, повлияло ли это на количество желающих стать в ряды правоохранителей. Он рассказал, выросло ли количество желающих работать в полиции с учетом освобождения от мобилизации.

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Увеличился ли наплыв?

Нет, не возрос. У нас есть вакантные места. В полиции нужно работать. Здесь невозможно отсидеться тихонько где-нибудь в уголке,

– подчеркнул Клименко.

Министр отметил, что в ведомстве проводили анализ и обнаружили, что уменьшилось количество поступающих в вузы МВД для получения второго высшего образования. Игорь Клименко предположил, что они опасаются, что "таких людей спросим, почему они не служат в армии, а хотят учиться".

Украине нужно формировать резервы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заметил, что в России не объявляют всеобщую мобилизацию, ведь Путин боится политического кризиса. Несмотря на это, у врага достаточно много живой силы, которую он бросает без сомнений на верную смерть.

В то же время Залужный отметил, что Украина не может легко уволить солдат, которых отправляли на фронт. Кроме того, враг может бить по учебным центрам. Да и законодательство нашего государства содержит пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от исполнения своих обязанностей.

Мы стараемся исправить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников и мы должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Мы также вводим "боевую стажировку", которая предусматривает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки,

– отметил главнокомандующий.

В то же время главнокомандующий отметил, что позиционная война – длительная война. И она несет огромные риски как Вооруженным Силам Украины, так и нашему государству.