Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо рассказал в эфире Media Center Ukraine – Ukrinform, что изменится, если за этот проект закона проголосуют нардепы, пишет 24 Канал.

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Что изменит система "Оберег"

Если за этот законопроект проголосуют, то система учета военнообязанных "Оберег" будет получать данные из других реестров – о семейном положении, образовании, рождении детей, специальности, работе и других необходимых данных,

– заявил Владимир Фитьо.

По словам подполковника, система наполнена на 90% и все карточные дела переносят в электронный вид.

"Военнообязанные сейчас еще должны лично появляться в свои ТЦК для того, чтобы обновить свои данные. То есть появляться физически и приносить ксерокопии тех или иных документов", – пояснил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, подполковник объяснил, что только после синхронизации всех баз данных лично появляться в ТЦК и СП не потребуется.

Только после оцифровки данных военнообязанных и принятия соответствующего законопроекта будет возможность перейти к процессу синхронизации системы учета "Оберег" с другими государственными реестрами.

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Кратко об "Обереге"