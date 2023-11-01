Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо розповів в ефірі Media Center Ukraine – Ukrinform, що зміниться, якщо за цей проєкт закону проголосують нардепи, пише 24 Канал.

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Що змінить система "Оберіг"

Якщо за цей законопроєкт проголосують, то система обліку військовозобов'язаних "Оберіг" буде отримувати дані з інших реєстрів – про сімейний стан, освіту, народження дітей, фах, роботу та інші необхідні дані,

– заявив Володимир Фітьо.

За словами підполковника, наразі система наповнена на 90% і всі карткові справи переносять в електронний вигляд.

"Та військовозобов'язані зараз ще мають особисто з'являтись у свої ТЦК для того, щоб оновити свої дані. Тобто з'являтись фізично і приносити ксерокопії тих чи інших документів", – пояснив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ.

Окрім того, підполковник пояснив, що тільки після синхронізації усіх баз даних особисто з'являтись у ТЦК та СП не буде потреби.

Наразі ж тільки після оцифровування даних військовозобов'язаних та ухвалення відповідного законопроєкту буде можливість перейти до процесу синхронізації системи обліку "Оберіг" з іншими державними реєстрами.

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