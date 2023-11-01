Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо розповів в ефірі Media Center Ukraine – Ukrinform, що зміниться, якщо за цей проєкт закону проголосують нардепи, пише 24 Канал.
Дивіться також Мобілізація в листопаді: які види повісток можуть вручати
Що змінить система "Оберіг"
Якщо за цей законопроєкт проголосують, то система обліку військовозобов'язаних "Оберіг" буде отримувати дані з інших реєстрів – про сімейний стан, освіту, народження дітей, фах, роботу та інші необхідні дані,
– заявив Володимир Фітьо.
За словами підполковника, наразі система наповнена на 90% і всі карткові справи переносять в електронний вигляд.
"Та військовозобов'язані зараз ще мають особисто з'являтись у свої ТЦК для того, щоб оновити свої дані. Тобто з'являтись фізично і приносити ксерокопії тих чи інших документів", – пояснив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ.
Окрім того, підполковник пояснив, що тільки після синхронізації усіх баз даних особисто з'являтись у ТЦК та СП не буде потреби.
Наразі ж тільки після оцифровування даних військовозобов'язаних та ухвалення відповідного законопроєкту буде можливість перейти до процесу синхронізації системи обліку "Оберіг" з іншими державними реєстрами.
Зауважте Дія та "Оберіг": як будуть пов'язані реєстри, і чи будуть електронні повістки
Коротко про "Оберіг"
- На початку жовтня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже функціонує та наповнюється інформацією. "Оберіг" вже наповнений на 90%.
- Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко заявив, що Верховна Рада 5 жовтня 2023 року вже проголосувала за проєкт закону № 10062.
- До речі, дані в "Оберіг" вносять органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності, ТЦК та СП, військові частини.