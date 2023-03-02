В Босфоре суда не могут ждать

Это дикий непрофессионализм, попадающий не только в СМИ, но и в международные заявления.

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Нет и не может быть в Босфоре такого количества "ожидающих" судов. В проливе Босфор судам в принципе нельзя "ожидать". Там нельзя стоять, там можно только идти по своему курсу. Но это не всё.

"Ожидать" можно только:

перед входом в пролив Босфор из Черного моря (там ожидают инспекции 12 судов с украинским зерном, идущие из портов Украины);

в Мраморном море (там сейчас 7 судов с зерном);

в Мраморном море на пути к украинским портам (сегодня там 6 таких судов);

перед входом в пролив Дарданеллы, район ожидания южнее острова Бозджаада (там сегодня 7 судов с направлением на украинские порты);

в Черном море на выходе из пролива Босфор в направлении Одессы.

Что на самом деле случилось

Следовательно, "ожидают" всего 36 судов, из них 19 с зерном на борту, а 17 – без груза. Где еще 100 – 110 судов? Неужели наши чиновники врут? Нет!

Просто исполнители, готовящие им информацию, не понимают не только то, что в Босфоре невозможно "ожидать", но и то, что в зерновой инициативе есть еще одна очередь – бумажная. В этой очереди действительно постоянно около 100 судов.

Что это такое "бумажная очередь"? Судовладельцы, желающие перевозить украинское зерно, должны подать в совместный координационный центр в Стамбуле заявку и пакет документов. После рассмотрения этого пакета, СКЦ регистрирует эти суда как участников зерновой инициативы. Эта бумажная очередь продвигается очень медленно из-за того, что у представителей России в СКЦ есть приказ не спешить, а физически пропускать в море по 3 судна в день.

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Следовательно, судно из "бумажной очереди" ожидает примерно месяц после подачи заявки до начала рейса. Но это не значит, что судно "ожидает в Босфоре". Оно работает, но работает поблизости – преимущественно между портами Турции или Греции, чтобы по первому свистку идти к Мраморному морю в район, расположенный вблизи Стамбула, официально определенный для инспекции.

Так, ситуация, когда в Мраморном море и перед Босфором ожидали инспекции более 100 судов, действительно была – с 18 сентября 2022 года до первых чисел ноября. Тогда Россия приостанавливала на 3 – 4 дня свое участие в зерновой инициативе. Без ее участия инспекторы ООН и Турции через несколько дней пропустили все эти 100 и более судов. После того такого скопления в Мраморном море мы не наблюдаем.

Предполагаем, что, скорее всего, Турция четко предупредила Россию, что она больше этого не допустит. Ведь это создает реальную опасность для судоходства в ее территориальных водах. В связи с этим у инспекторов России не оставалось другой "полянки" для своих экспериментов, кроме торможения не только физической очереди, но и бумажной.