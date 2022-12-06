Соответствующую информацию сообщили в Одесских электросетях. Там также объяснили, есть ли свет, вода и тепло у местных жителей.

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Где подали свет и тепло в Одессе

По состоянию на 12:00 6 декабря уже возобновлена подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры в Одессе: прежде всего тепло- и водоснабжение в больнице,

– говорится в сообщении.

Добавили, что в ночь на 6 декабря энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго и коммунальщиками подали напряжение на критическую инфраструктуру. То есть, кроме больниц, на:

объекты водоканала;

и теплоснабжение.

Восстановили ли энергетику в городе

В некоторых районах Одессы уже восстановлена подача воды и тепла,

– заявили в электросетях.

Однако не объяснили, в какие именно. Только заверили, что энергетики работают над тем, чтобы восстановить свет у всех жителей областного центра.

Кроме того, Одесские теплосети призвали людей:

выключить все приборы;

а после подачи света – включать их по очереди.

Это поможет избежать новых аварий на распределительных электросетях.

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