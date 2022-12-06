Відповідну інформацію повідомили в Одеських електромережах. Там також пояснили, чи є світло, вода та тепло у місцевих жителів.
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Де подали світло та тепло в Одесі
Станом на 12:00 6 грудня вже відновлена подача електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури в Одесі: перш за все тепло- та водопостачання в лікарні,
– мовиться у повідомленні.
Додали, що в ніч проти 6 грудня енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами Укренерго та комунальниками подали напругу на критичну інфраструктуру. Тобто, крім лікарень, на:
- об'єкти водоканалу;
- та теплопостачання.
Чи відновили енергетику в місті
В деяких районах Одеси вже відновлено подачу води та тепла,
– заявили в електромережах.
Однак не пояснили, в які саме. Тільки запевнили, що енергетики працюють над тим, щоб відновити світло у всіх мешканців обласного центру.
Окрім того, Одеські тепломережі закликали людей:
- вимкнути всі прилади;
- а після подачі світла – вмикати їх почергово.
Адже це допоможе уникнути нових аварій на розподільчих електромережах.
Наслідки масованої атаки на Одещині
- Глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що в результаті восьмого масованого ракетного удару 5 грудня росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру області.
- Посадовець уточнив, що є влучання в цивільні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Росія поранила дві людини.
- Станом на вечір 5 грудня світла не було в Одесі та більшості громад Одеського району. За даними речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, через атаку росіян в області проблеми зі світлом та зв'язком.
- Мер міста Геннадій Труханов заявив, що станом на 12:40 6 грудня всі міські лікарні та пологові будинки забезпечені електроенергією, водою та теплом.
- Станом на обід 6 грудня всі 11 найбільших у місті котелень підключили до світла. Тобто вони почали працювати та подавати тепло людям. Натомість зі 140 менших, станом на ранок 6 грудня, вдалось підключити до електрики тільки 12. Проте обіцяли протягом дня подати електрику у всі, щоб люди отримали тепло на території всього міста.