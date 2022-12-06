Відповідну інформацію повідомили в Одеських електромережах. Там також пояснили, чи є світло, вода та тепло у місцевих жителів.

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Де подали світло та тепло в Одесі

Станом на 12:00 6 грудня вже відновлена подача електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури в Одесі: перш за все тепло- та водопостачання в лікарні,

– мовиться у повідомленні.

Додали, що в ніч проти 6 грудня енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами Укренерго та комунальниками подали напругу на критичну інфраструктуру. Тобто, крім лікарень, на:

об'єкти водоканалу;

та теплопостачання.

Чи відновили енергетику в місті

В деяких районах Одеси вже відновлено подачу води та тепла,

– заявили в електромережах.

Однак не пояснили, в які саме. Тільки запевнили, що енергетики працюють над тим, щоб відновити світло у всіх мешканців обласного центру.

Окрім того, Одеські тепломережі закликали людей:

вимкнути всі прилади;

а після подачі світла – вмикати їх почергово.

Адже це допоможе уникнути нових аварій на розподільчих електромережах.

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