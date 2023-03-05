Нам повезло с погодой в конце зимы. Кроме того, противодействие атакам дронов и ракет, которое осуществляли энергетики, было эффективным и правильным. Об этом 24 Канала сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Дефицита нет, но риски сохраняются По словам энергетика, тактика заключалась в том, чтобы:

с одной стороны – максимально сфокусироваться на эффективном восстановлении пострадавшей инфраструктуры;

с другой стороны – максимально децентрализовать поврежденное оборудование, найти пути, как обойти повреждения и сделать энергосистему более стабильной и крепкой к атакам.

Это удалось. Последние два месяца темпы восстановления были выше темпов, которыми осуществлялись новые повреждения. На такой результат, по словам Харченка, повлияли следующие факторы:

тёплая погода, соответственно низкое потребление; наличие большого количества воды, очень рано начавшиеся паводки, и наша гидроэнергетика хорошо работает; ремонты и восстановление нескольких угольных электростанций, они сейчас находятся в рабочем состоянии.

Уже более 20 дней у нас нет дефицита. Есть даже определенные резервы генерации, которые мы сможем подключить, если привлеченные не смогут работать,

– отметил Харченко.

С другой стороны, продолжает он, не следует быть слишком оптимистичными. Новые атаки наверняка будут. Мы не можем гарантировать, что они не повлекут за собой новые отключения и проблемы в энергосистему.

Как утверждает специалист, следует понимать, что 90% обновлений осуществлялись "на коленке" – без заводских условий, без вывоза оборудования в капитальные мастерские, в буквальном смысле под дождем и ветром.

Оно восстановлено, но далеко от стандартов, которые мы хотели бы применять. К сожалению, оборудование не такое надежное, как новое. Нам все еще необходимо много времени, чтобы прийти к ситуации, когда энергетики могут сказать: "Все хорошо, все спокойно, все восстановлено. Есть резерв". До этой точки, даже при самом оптимистичном сценарии, еще год,

– констатировал директор Центра исследований энергетики.

Он добавил, что угроза региональных отключений сохраняется. Следует вспомнить, что было с Одессой. "Не было дополнительных атак. Это произошло из-за аварии оборудования, и несколько дней Одесса была в очень сложном положении. Ни один регион не застрахован от таких ситуаций", – уверяет Харченко.

Очень серьезно повреждены более 40% высоковольтных сетей и 90% угольной генерации. Да, объекты восстановлены и работают. "Однако нередко инженеры смотрят и не понимают, почему он вообще работает. Западные партнеры не верят и расспрашивают, каким образом мы заставили это работать", – отмечает энергетик.

Так, если в регионе отключится определенное высоковольтное оборудование, он останется без питания. На 10, 12 или 16 часов. Аварийное отключение, плановое отключение или блекаут. Как хотите, так и называйте. Но определенное количество людей (100 – 300 тысяч) из-за отключения одного высоковольного трансформатора может остаться без питания.

Так устроена энергосистема, отмечает Харченко, и сейчас у нас нет двойного или тройного дублирования. К сожалению, все работает в довольно поставарийном режиме.

Есть ли угроза блекаута