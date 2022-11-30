Еще вчера глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщал, что 50 процентов Херсона со светом. Уже сегодня, 30 ноября, представитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко констатировал, что количество домов, имеющих электричество, существенно увеличилось.

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Какой процент Херсона "заживлен"

По словам Тимошенко, в области и самом Херсоне энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение.

Жители Херсона начали получать первый свет. По состоянию на сегодня уже подключены 65% города. Энергетики продолжают работать над восстановлением света для всех потребителей. Также подключены к энергопитанию местная и областная больница,

– сказал представитель ОП на брифинге.

Также он подчеркнул, что идет работа по подключению электроэнергии в таких населенных пунктах Херсонщины:

Нововоронцовка;

Высокополье;

Белая Колодец;

Тополя;

Большая Александровка и – в других городах и селах.

Как на Херсонщину возвращают свет

Оккупанты оставили на Херсонщине разбитую инфраструктуру. Местные жители были без света и связи. Однако сразу после увольнения региона украинские специалисты начали решать проблему. Глава облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона сообщил, что инфраструктура Херсонской области была обесточена более 2 недель. Он также отметил, что гораздо проще подключить население, чем крупные объекты инфраструктуры, например водоснабжение и водоотвод.

Затем Янушевич сообщил, что электроэнергию подали на очистные сооружения и главную насосно-канализационную станцию. Когда в Херсон запустили первый поезд, свет вернули в дома в районе железнодорожного вокзала. 27 ноября сообщили, что электроснабжение уже возобновило 17% бытовых потребителей, а это – около 25 тысяч потребителей.

Обратите внимание! Работы специалистов замедляют вражеские обстрелы, ведь оккупанты продолжают атаковать город.

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