Ще вчора глава Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомляв, що 50 відсотків Херсона зі світлом. Уже сьогодні, 30 листопада, представник Офісу Президента Кирило Тимошенко констатував, що кількість осель, які мають електрику, суттєво збільшилась

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Який відсоток Херсона "заживлений"

За словами Тимошенка, в області та самому Херсоні енергетики роблять усе можливе, аби якомога скоріше відновити електропостачання.

Жителі Херсона почали отримувати перше світло. Станом на зараз вже під'єднано 65% міста. Енергетики продовжують працювати над відновленням світла для всіх споживачів. Також підключені до енергоживлення місцеві та обласна лікарня,

– сказав представник ОП на брифінгу.

Також він підкреслив, що триває робота з підключення електроенергії в таких населених пунктах Херсонщини:

Нововоронцовка;

Високопілля;

Біла Криниця;

Тополине;

Велика Олександрівка та – в інших містах і селах.

Як на Херсонщину повертають світло

Окупанти залишили на Херсонщині розбиту інфраструктуру. Місцеві жителі були без світла та зв'язку. Однак одразу після звільнення регіону українські фахівці почали розв'язувати проблему. Голова облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону повідомив, що інфраструктура Херсонської області була знеструмлена понад 2 тижні. Він також зазначив, що набагато простіше під'єднати населення, ніж великі об'єкти інфраструктури, наприклад, водопостачання і водовідведення.

Згодом Янушевич повідомив, що електроенергію подали на очисні споруди і головну насосно-каналізаційну станцію. Коли до Херсона запустили перший потяг, світло повернули в домівки у районі залізничного вокзалу. 27 листопада повідомили, що електропостачання вже відновили 17% побутових споживачів, а це – близько 25 тисяч споживачів.

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