В Раде нет отопления, – Гетманцев

Критическая ситуация в энергетике Украины, в частности положение в городе Киеве, повлияло и на работу Верховной Рады. Так, здание украинского парламента остается без теплоснабжения.

О текущей ситуации в Верховной Раде рассказал нардеп Даниил Гетманцев.

Как в Раде с теплом и водой?

Утром 21 января "Киевводоканал", а также министр энергетики Денис Шмыгаль информировали, что в столице удалось полностью восстановить водоснабжение.

Так, вода, по словам Гетманцева, вернулась и в Верховную раду. Он, однако, добавил, что тепла в здании все еще нет.

Точнее, тепло есть, но только в наших сердцах!,

– написал он.

Стоит напомнить, что после ночной массированной комбинированной атаки россиян на Киев 19 – 20 января 2026 года в здании Верховной Рады возникли серьезные трудности с коммунальными системами.

Тогда депутаты сообщали, что из-за отсутствия тепла и воды аппарат Верховной Рады перешел на дистанционный режим работы.

Какие последние новости из Рады?