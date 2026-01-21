Про поточну ситуацію у Верховній Раді розповів нардеп Данило Гетманцев.
Як у Раді з теплом і водою?
Зранку 21 січня "Київводоканал", а також міністр енергетики Денис Шмигаль інформували, що у столиці вдалося повністю відновити водопостачання.
Так, вода, за словами Гетманцева, повернулася й до Верховної ради. Він, однак, додав, що тепла в будівлі все ще немає.
Точніше, тепло є, але тільки в наших серцях!,
– написав він.
Варто нагадати, що після нічної масованої комбінованої атаки росіян на Київ 19 – 20 січня 2026 року в будівлі Верховної Ради виникли серйозні труднощі з комунальними системами.
Тоді депутати повідомляли, що через відсутність тепла та води апарат Верховної Ради перейшов на дистанційний режим роботи.
Які останні новини з Ради?
У парламенті відбулися деякі кадрові зміни. Зокрема народна депутатка Людмила Буймістер покинула фракцію "Батьківщина". Вона наголосила, що, попри чутки її рішення нібито не пов'язане з обшуками НАБУ у Юлії Тимошенко.
Також Центральна виборча комісія офіційно визнала Романа Кравця народним депутатом від "Слуги народу" замість Дмитра Наталухи, який очолив Фонд державного майна України. Кравець (№153 у списку партії) відомий як ймовірний адміністратор телеграм-каналу "Джокер".
Однак той майже одразу відмовився від мандата. У коментарі ЗМІ він пояснив це недостатнім досвідом для роботи в парламенті під час війни, а також виїздом до Ізраїлю через проблеми із зором.
На тлі цих подій політолог Олег Саакян зазначив, що у Верховній Раді накопичуються внутрішні проблеми, які ускладнюють роботу депутатів і посилюють загальну політичну кризу в країні. Водночас тривають корупційні розслідування, що додають напруги в парламентському середовищі.