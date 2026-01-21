О текущей ситуации в Верховной Раде рассказал нардеп Даниил Гетманцев.
Как в Раде с теплом и водой?
Утром 21 января "Киевводоканал", а также министр энергетики Денис Шмыгаль информировали, что в столице удалось полностью восстановить водоснабжение.
Так, вода, по словам Гетманцева, вернулась и в Верховную раду. Он, однако, добавил, что тепла в здании все еще нет.
Точнее, тепло есть, но только в наших сердцах!,
– написал он.
Стоит напомнить, что после ночной массированной комбинированной атаки россиян на Киев 19 – 20 января 2026 года в здании Верховной Рады возникли серьезные трудности с коммунальными системами.
Тогда депутаты сообщали, что из-за отсутствия тепла и воды аппарат Верховной Рады перешел на дистанционный режим работы.
Какие последние новости из Рады?
В парламенте произошли некоторые кадровые изменения. В частности народный депутат Людмила Буймистер покинула фракцию "Батькивщина". Она отметила, что, несмотря на слухи ее решение якобы не связано с обысками НАБУ у Юлии Тимошенко.
Также Центральная избирательная комиссия официально признала Романа Кравца народным депутатом от "Слуги народа" вместо Дмитрия Наталухи, который возглавил Фонд государственного имущества Украины. Кравец (№153 в списке партии) известен как вероятный администратор телеграмм-канала "Джокер".
Однако тот почти сразу отказался от мандата. В комментарии СМИ он объяснил это недостаточным опытом для работы в парламенте во время войны, а также выездом в Израиль из-за проблем со зрением.
На фоне этих событий политолог Олег Саакян отметил, что в Верховной Раде накапливаются внутренние проблемы, которые усложняют работу депутатов и усиливают общий политический кризис в стране. В то же время продолжаются коррупционные расследования, что добавляют напряжения в парламентской среде.