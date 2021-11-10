Есть ли у нас план: лукашенковские мигранты – угроза и для Украины

Внимательно слежу за событиями на польской, литовской и латвийской границах с Беларусью. В Украине же официальных комментариев днем с огнем не сыскать. Далее читайте на украинском.

Білоруська державна компанія "Центркурорт", що контролюється Лукашенком, і ще кілька маленьких і нікому невідомих компаній організовують перевезення нелегальних мігрантів в Білорусь. Білоруські дипломатичні представництва по всьому світу видають "туристичні візи" нелегальним мігрантам. А білоруські авіакомпанії на кшталт "Белавіа" масово звозять вихідців з Північної Африки та Близького Сходу до кордонів з ЄС.

Читайте також Європейські політики, що загравали з Путіним, нині виглядають ідіотами

За оцінками німецького МВС, з серпня 2021 року "білоруським" маршрутом у Німеччину потрапило понад 7,5 тисяч нелегальних мігрантів.

Штучно створена Лукашенком міграційна криза чудово знайшла найтонше місце на кордонах ЄС та НАТО,і перетворилась на загрозу, яка потенційно може обренутись проти України. Білорусі тисячі "туристів з візами" аж ніяк не потрібні, попри всі заяви про "нелюдяність" польської влади.

Натомість, білоруські прикордонники застосовують силу і постріли, щоб тиснути на біженців для прориву польського кордону.

Якщо на кордонах постануть стіни, то куди підуть всі ці люди?

І тут може бути просте банальне рішення. Кордон з Польщею складає 398 км. З Україною – 1084 км. І хоча на відміну від Польщі українські прикордонники є більш мілітаризованою структурою, годі очікувати раціональної поведінки від доведених до відчаю людей, яких розкачує білоруська влада. Ба більше, ще й пропонує таблетки невідомого походження до вживання.

Тому закономірне питання: чи ми готові до того, що натовп мігрантів може бути використаний Москвою-Мінськом для подальшої дестабілізації ситуації в Україні?

Чи маємо ми план дій?

Чи розглядалась можливість надати допомогу нашим партнерам – Польщі, Литві і Латвії для подолання кризи, що сприяло би зміцненню наших добросусідських відносин?

Питання лишаються відкритими.

У нас, як завжди, – все в останню хвилину і чухаєм одне місце, поки півень не дзьобне.