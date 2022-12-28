Ответ на этот вопрос дала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью в эфире национального телемарафона. По ее словам, сейчас противостояние Украины и России превратилось в войну ресурсов.

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Каковы возможности русской армии

Анна Маляр отметила, что Россия, к сожалению, богата ресурсами. У нее есть немало техники и живой силы. Поэтому недооценивать ресурс врага не стоит. Заместитель министра обороны подчеркнула, что можно говорить о том, что уменьшение ресурсов оккупантов из-за потерь в войне может повлиять на качество и интенсивность ведения боевых действий, но страна-агрессор готова к длительной войне.

То есть у врага может быть ресурс для того, чтобы начать наступление на другом направлении, однако здесь уже вопрос в другом. По словам Маляр, у россиян есть преимущество в технике и живой силе, если сравнивать с Вооруженными Силами Украины, но бои под Бахмутом свидетельствуют, что российская армия не может эффективно воевать, поэтому приходится привлекать частные военные компании, в частности Вагнера и завербованных в нее узников.

Городские бои они (оккупанты – 24 канал) вообще не выдерживают, они проигрывают сразу. Сейчас мы видим, что и окружение у них не выходит. То есть на самом деле они могут только ракеты запускать,

– подчеркнула Маляр.

Потери врага в войне

В России есть большие ресурсы, которые она не боится жертвовать для достижения своих целей, но все эти ресурсы существенно сокращают украинские защитники и защитницы, а врагу не удается достичь своих целей.

По состоянию на 27 декабря 2022 года российская армия потеряла: