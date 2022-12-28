Відповідь на це питання дала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю в етері національного телемарафону. За її словами, зараз протистояння України та Росії перетворилося у війну ресурсів.
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Які є можливості російської армії
Ганна Маляр відзначила, що Росія, на жаль, багата на ресурси. У неї є чимало техніки та живої сили. Тому недооцінювати ресурс ворога не варто. Заступниця міністра оборони підкреслила, що можна говорити про те, що зменшення ресурсів окупантів через втрати у війні можуть вплинути на якість та інтенсивність ведення бойових дій, але країна-агресор готова до тривалої війни.
Тобто у ворога може бути ресурс для того, аби почати наступ на іншому напрямку, однак тут вже питання в іншому. За словами Маляр, у росіян є перевага у техніці та живій силі, якщо порівнювати зі Збройними Силами України, але бої під Бахмутом свідчать, що російська армія не може ефективно воювати, тому доводиться залучати приватні військові компанії, зокрема Вагнера і завербованих до неї в'язнів.
Міські бої вони (окупанти – 24 канал) взагалі не витримують, вони програють одразу. Зараз ми бачимо, що й оточення у них не виходить. Тобто насправді вони можуть тільки ракети запускати,
– наголосила Маляр.
Втрати ворога у війні
У Росії є великі ресурси, які вона не боїться жертвувати для того, аби досягти своїх цілей, але всі ці ресурси суттєво скорочують українські захисники та захисниці, а ворогу не вдається досягти своїх цілей.
Станом на 27 грудня 2022 року російська армія втратила:
- близько 103 220 осіб;
- 3 016 танків;
- 6 024 бойових броньованих машин;
- 1 998 артилерійських систем;
- 418 реактивних систем залпового вогню;
- 212 засобів ППО;
- 283 літаки;
- 267 гелікоптерів;
- 1 707 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів та катерів;
- 4 652 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 179 одиниць спеціальної техніки.