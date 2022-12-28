Відповідь на це питання дала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю в етері національного телемарафону. За її словами, зараз протистояння України та Росії перетворилося у війну ресурсів.

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Які є можливості російської армії

Ганна Маляр відзначила, що Росія, на жаль, багата на ресурси. У неї є чимало техніки та живої сили. Тому недооцінювати ресурс ворога не варто. Заступниця міністра оборони підкреслила, що можна говорити про те, що зменшення ресурсів окупантів через втрати у війні можуть вплинути на якість та інтенсивність ведення бойових дій, але країна-агресор готова до тривалої війни.

Тобто у ворога може бути ресурс для того, аби почати наступ на іншому напрямку, однак тут вже питання в іншому. За словами Маляр, у росіян є перевага у техніці та живій силі, якщо порівнювати зі Збройними Силами України, але бої під Бахмутом свідчать, що російська армія не може ефективно воювати, тому доводиться залучати приватні військові компанії, зокрема Вагнера і завербованих до неї в'язнів.

Міські бої вони (окупанти – 24 канал) взагалі не витримують, вони програють одразу. Зараз ми бачимо, що й оточення у них не виходить. Тобто насправді вони можуть тільки ракети запускати,

– наголосила Маляр.

Втрати ворога у війні

У Росії є великі ресурси, які вона не боїться жертвувати для того, аби досягти своїх цілей, але всі ці ресурси суттєво скорочують українські захисники та захисниці, а ворогу не вдається досягти своїх цілей.

Станом на 27 грудня 2022 року російська армія втратила: