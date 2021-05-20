На большой пресс-конференции по случаю 2-й годовщины со времени инаугурации Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о втором сроке. По его словам, первая каденция еще даже не достигла экватора, поэтому думать о второй пока рано.

К слову Донбасс, борьба с олигархами и 2-й срок: о чем Зеленский говорил на пресс-конференции

Вторая каденция Зеленского

В то же время Владимир Зеленский смело заявил, что хочет быть лучшим президентом в истории Украины. Его же преемник должен быть еще лучше.

Поэтому прямого ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты, Зеленский не предоставил.

Предлагаем вам высказать свое мнение относительно второй каденции Зеленского, если он все же решит идти на второй срок.

Рейтинг Зеленского в мае 2021 года